Христофору связал зарубежные поездки Зеленского с напряженностью в Киеве

Журналист подметил, что Зеленский уезжает за рубеж при напряженности в Киеве Христофору связал зарубежные поездки Зеленского с напряженностью в Киеве

Москва12 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает Украину в периоды политической напряженности. На это обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору.

В эфире своего YouTube-канала Христофору упомянул поездки Зеленского в Норвегию и Канаду, назвав их признаком ухудшения ситуации для украинского руководства.

У Зеленского дела совсем плохи, если он уезжает из Киева на несколько дней, а то и на несколько недель сказал он

Христофору также прокомментировал соглашение, которое премьер-министр Канады Марк Карни едва не забыл подписать. По мнению журналиста, документ носит преимущественно политический и имиджевый характер.

Ранее украинский историк Марта Гавришко пошутила, что Зеленского и его окружение можно вписывать в налоговые декларации канадцев. Так она прокомментировала объем расходов, рассчитанный на поддержку киевского режима согласно подписанному соглашению.