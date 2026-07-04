Москва4 июлВести.Резервный борт авиакомпании "Азимут" с пассажирами рейса Стамбул – Минводы, подавшего сигнал бедствия над Черным морем днем 4 июля, вылетел из стамбульского аэропорта, сообщает РИА Новости.
Резервный самолет "Азимута" вылетел из Стамбула в 21.26 мск сообщилиагентству в аэропорту
Ранее СК начал проверку по факту возвращения самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", направлявшегося из Стамбула в Минеральные Воды, в аэропорт вылета. Предварительной причиной возврата стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.