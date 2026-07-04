Пассажиров вернувшегося в Стамбул самолета доставят в Минводы резервным бортом

Пассажиров неисправного борта доставят из Стамбула в Минводы резервным самолетом Пассажиров вернувшегося в Стамбул самолета доставят в Минводы резервным бортом

Москва4 июл Вести.Пассажиров самолета авиакомпании "Азимут", который вернулся в аэропорт Стамбула из-за технической неисправности, отправят в Минводы на резервном борте, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В Минеральные Воды пассажиров доставит резервный самолет авиакомпании "Азимут", вылет запланирован на 19.30 мск сказано в сообщении

Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, добавили в авиакомпании.

Отмечается, что самолет вернулся в аэропорт Стамбула по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме.