Москва4 июлВести.Пассажиров самолета авиакомпании "Азимут", который вернулся в аэропорт Стамбула из-за технической неисправности, отправят в Минводы на резервном борте, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В Минеральные Воды пассажиров доставит резервный самолет авиакомпании "Азимут", вылет запланирован на 19.30 мсксказано в сообщении
Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, добавили в авиакомпании.
Отмечается, что самолет вернулся в аэропорт Стамбула по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме.