В Европе несколько пассажирских самолетов оказались под угрозой взрыва Guardian: угрозы безопасности затронули несколько европейских авиарейсов

Москва5 ноя Вести.Несколько пассажирских самолетов, выполняющих рейсы в Европе, получили сообщения о бомбе. Некоторые из них были вынуждены изменить маршрут, пишет газета The Guardian.

В Европе несколько самолетов были перенаправлены из-за сообщений об угрозе взрыва на коммерческих рейсах говорится в публикации

Как уточнило издание, среди таких самолетов значатся рейсы из Дублина в Рим, который был перенаправлен во Францию, из Мадрида в Софию, из Копенгагена в Софию, из Лондона в Софию, из Варшавы в Брюссель, из Хельсинки в Рим, из Хельсинки в Вену, из Милана в Бухарест, а также из Порту в Милан.

Как утверждается, угрозы взрыва поступали по электронной почте.