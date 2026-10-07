Евросоюз рассматривает сценарий крупной атаки и оценивает возможные потери Politico: ЕС готовится к крупной гибридной атаке с большими потерями

Москва7 окт Вести.Послы всех стран Евросоюза обсуждают сценарий крупной гибридной атаки с большими жертвами, а также способы реагирования на нее. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Издание опросило пятерых дипломатов и еврочиновников.

В публикации уточняется, что дипломаты и министры ЕС акцентировали внимание на развертывании экстренных групп реагирования, выделении средств для помощи пострадавшему государству и коммуникации со стороны руководства.

Мы укрепляем наши возможности по прогнозированию и выявлению угроз, совершенствуем системы раннего предупреждения и обеспечиваем способность Европы быстро и коллективно реагировать, когда подвергается испытанию устойчивость наших демократий заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт

Издание утверждает, что обсуждения начались после того, как в аэропорту немецкого Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой.

Подобные инициативы со стороны руководства ЕС уже вызвали критику в некоторых странах сообщества. Там считают, что союз дублирует функции НАТО и выходит за отведенные ему рамки компетенций.

Ранее депутат Дмитрий Водолацкий заявил, что большинство жителей Европы не считает Россию угрозой. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Москва никому не угрожает на Западе.