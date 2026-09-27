Москва27 сен Вести.Большинство европейцев осознает, что тема "русской угрозы" является всего лишь частью идеологии Евросоюза (ЕС), а Россия не собирается ни на кого нападать, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

Запад не хочет воевать. Запад боится воевать. Запад понимает, что как бы сегодня не накачивали [население] идеологически о том, что Россия - враг, о том, что Россия нападет на Европу, будет воевать с НАТО, большинство жителей начинает понимать, что это бред. Поэтому что происходит: в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) терпит сокрушительное поражение. Люди не хотят воевать, люди не верят [канцлеру Германии Фридриху] Мерцу приводит ТАСС слова Водолацкого

То же самое происходит не только в Германии, но и во Франции, где рейтинг президента страны Эммануэля Макрона снижается, а также в других европейских странах, эксплуатирующих тему о "русской угрозе".

При этом в Германии выходцы из России сталкиваются с давлением: за попытку сказать правду об отсутствии угрозы со стороны Москвы им грозят увольнениями, подчеркнул Водолацкий.

Наши соотечественники [в Германии] говорят о том, что невозможно сегодня даже сказать в официальных кругах о том, что Россия не будет нападать: сразу агрессия, сразу тебя убирают с работы добавил депутат

Подобная нервная психологическая обстановка в гражданском обществе помогла оппозиционным партиям Германии одержать победу на земельных выборах, заключил Водолацкий.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Германии затравили за отсутствие русофобии. Некоторые немецкие политики намеренно окрашивали внутриполитическую жизнь в Германии в антироссийские краски, отметила Захарова.

На первом месте по популярности в Германии находится АдГ (29% голосов).