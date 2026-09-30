Москва30 сенВести.Политики Европейского союза (ЕС) пытаются прикрыть свои собственные провалы, создавая из России угрозу.

Об этом рассказала блогер, эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Йоана Джалиль из Румынии.

В беседе с ТАСС она отметила, что ЕС находится в очень плохой экономической ситуации, а политики потеряли доверие людей.

Так что им нужно прикрыть это отсутствие доверия, им нужно прикрыть свои плохие экономические решения, и им нужно показать, что существует угроза против нас

сказала Джалиль

По ее словам, в Европе всегда выдумывают угрозу, чтобы держать население под контролем.

И самый очевидный тренд, который можно найти, - это Россия

подчеркнула эксперт

Ранее историк Рене Барки рассказал, что пропаганда Запада привела к демонизации образа России во французском обществе. Он отметил, что из-за пропаганды население Франции думает, что это американцы освободили Францию "от нацистского ига".