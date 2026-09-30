Эксперт Джалиль: политики ЕС делают из РФ угрозу, чтобы прикрыть свои провалы

В GFCN рассказали, зачем европейские политики делают из России угрозу Эксперт Джалиль: политики ЕС делают из РФ угрозу, чтобы прикрыть свои провалы

Москва30 сен Вести.Политики Европейского союза (ЕС) пытаются прикрыть свои собственные провалы, создавая из России угрозу.

Об этом рассказала блогер, эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Йоана Джалиль из Румынии.

В беседе с ТАСС она отметила, что ЕС находится в очень плохой экономической ситуации, а политики потеряли доверие людей.

Так что им нужно прикрыть это отсутствие доверия, им нужно прикрыть свои плохие экономические решения, и им нужно показать, что существует угроза против нас сказала Джалиль

По ее словам, в Европе всегда выдумывают угрозу, чтобы держать население под контролем.

И самый очевидный тренд, который можно найти, - это Россия подчеркнула эксперт

Ранее историк Рене Барки рассказал, что пропаганда Запада привела к демонизации образа России во французском обществе. Он отметил, что из-за пропаганды население Франции думает, что это американцы освободили Францию "от нацистского ига".