Москва29 сен Вести.Страны Европейского союза (ЕС) сами поддерживают миф о якобы угрозе со стороны России, чтобы объяснять обществу огромные вложения в военно-промышленный комплекс (ВПК) для поддержки киевского режима. Об этом рассказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

В интервью ТАСС он отметил, что Европе нужно осознать собственную субъектность – тогда она будет готова к равноправному диалогу с Москвой.

Европа выстраивает прямую колею к противостоянию. Украина стала элементом ее политики безопасности, а поддержка Киева увязана с развитием европейского ВПК. Как объяснять обществу колоссальные бюджеты и окупать ВПК, если войны не будет? Эта логика сама подталкивает Европу к конфликту сказал Волошин

Сенатор призвал объективно относиться к заявлениям о якобы российской угрозе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не ведет подготовку к войне с Европой. Он добавил, что для этого нет мотивов и оснований, но европейские страны сами раздувают ситуацию и идут на провокацию.