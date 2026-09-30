В GFCN заявили, что европейские СМИ пестрят противоречивыми фейками о России Эксперт Джалиль: европейские СМИ распространяют фейки о России

Москва30 сен Вести.Европейские СМИ распространяют противоречивые и примитивные фейки о России. Об этом в беседе с ТАСС сообщила блогер, эксперт Global Fact-Checking Network Йоана Джалиль из Румынии.

Она уточнила, что в ее стране тоже распространяется немало вранья о России. Например, прошлом году, по ее словам, СМИ утверждали, что "русские едут на фронт верхом на лошадях".

Одни и те же медиаагентства сегодня уверяют, будто с Россией покончено и у нее больше не осталось солдат, а на следующий день пугают тем, что через пять лет Россия непременно нападет на Европу, и все погибнут, если не позаботиться об обороне и не ускорить милитаризацию сказала Джалиль

Она отметила, что с большим интересом наблюдает за этими процессами.

Такого рода противоречивыми фейковыми новостями пестрят европейские СМИ добавила эксперт

Джалиль также подчеркнула, что европейские политики пытаются прикрыть свои политические и экономические провалы, создавая из России угрозу. По ее словам, Евросоюз находится в очень плохой экономической ситуации, а политики потеряли доверие людей.