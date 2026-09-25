Москва25 сенВести.Западные СМИ на регулярной основе распространяют ложные сведения о России. Об этом рассказал венгерский журналист Георг Шпетле.
В интервью РИА Новости он отметил, что пресса на Западе очень сильно искажает действительность.
Как журналист я ежедневно просматриваю австрийские и немецкие издания, а часто и американские. В них постоянно распространяется ложь о России и отношении населения освобожденных регионов к нейсказал Шпетле
Он добавил, что журналисты, посещавшие вместе с ним Донбасс в рамках пресс-тура, удостоверились, что "люди счастливы и радуются тому, что их освободили".
Ранее Шпетле сообщил, что его коллега – журналист из Австралии, посетивший Украину, был поражен распространением нацизма в этой стране.