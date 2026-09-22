Москва22 сенВести.Австралийский журналист, посетивший Украину, был поражен распространением нацизма в этой стране. Об этом рассказал его коллега из Венгрии Георг Шпетле.
В беседе с РИА Новости он пояснил, что журналист из Австралии увидел в автобусе в Киеве подростка в футболке с изображением Адольфа Гитлера, которому никто даже не сделал замечания.
Австралийский журналист побывал на Украине и был очень поражен тем, насколько среди украинцев по-прежнему распространена нацистская идеологиясказал Шпетле
Он добавил, что его коллега имеет еврейское происхождение. Поэтому он испугался, увидев шествие, участники которого маршировали с факелами и вскидывали руки в нацистском приветствии.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российский народ не примет завершения конфликта на Украине, при котором неонацистский режим сохранится.