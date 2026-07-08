Москва8 июлВести.Германия все больше перестает воспринимать нацизм как проблему, заявил ИС "Вести" политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
Официально в Германии не могут признать нацизм - у них на руках решение Нюнбергского трибунала. Но, боюсь, что психологически там все больше и больше перестают воспринимать нацизм как проблему. А это означает, что он может вернуться даже в Германию. А на Украине у нас ярким светом УПА (Украинская повстанческая армия запрещена в России за экстремизм). Это чистый нацизм. Поэтому нацисты приезжают в страну, породившую нацизм и, естественно, надеются увидеть там единомышленниковобъяснил он
Ранее в Сети появились фото украинских курсантов, которые, находясь на обучении в Германии бросают нацистские приветствия.
Журавлев отмечает, что эта информация навряд ли могла быть обнародована в местной немецкой прессе.
А как бы германские СМИ это афишировали? Тогда бы в бундестаге был бы запрос от оппозиции, мол, почему на наши деньги готовятся нацисты, хотя нацизм осужден в Германии как уголовное преступление? И кому нужно, чтобы такие запросы появились? Не нужно, а раз не нужно, то и зачем об этом вовсе говорить. Так они и делаютпояснил эксперт
Ранее во время дебатов в Европейском парламенте представительница Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов.