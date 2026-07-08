Политолог: ФРГ закрывает глаза на украинских нацистов Политолог Журавлев: в ФРГ все больше перестают воспринимать нацизм как проблему

Москва8 июл Вести.Германия все больше перестает воспринимать нацизм как проблему, заявил ИС "Вести" политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Официально в Германии не могут признать нацизм - у них на руках решение Нюнбергского трибунала. Но, боюсь, что психологически там все больше и больше перестают воспринимать нацизм как проблему. А это означает, что он может вернуться даже в Германию. А на Украине у нас ярким светом УПА (Украинская повстанческая армия запрещена в России за экстремизм). Это чистый нацизм. Поэтому нацисты приезжают в страну, породившую нацизм и, естественно, надеются увидеть там единомышленников объяснил он

Ранее в Сети появились фото украинских курсантов, которые, находясь на обучении в Германии бросают нацистские приветствия.

Журавлев отмечает, что эта информация навряд ли могла быть обнародована в местной немецкой прессе.

А как бы германские СМИ это афишировали? Тогда бы в бундестаге был бы запрос от оппозиции, мол, почему на наши деньги готовятся нацисты, хотя нацизм осужден в Германии как уголовное преступление? И кому нужно, чтобы такие запросы появились? Не нужно, а раз не нужно, то и зачем об этом вовсе говорить. Так они и делают пояснил эксперт

Ранее во время дебатов в Европейском парламенте представительница Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов.