Политолог Буневич объяснил, как немцам привили идею об угрозе из России

Немцев приучили ждать угрозы от России: эксперт объяснил, как это было сделано Политолог Буневич объяснил, как немцам привили идею об угрозе из России

Москва8 июл Вести.Немецкие СМИ приучили свою аудиторию опасаться России. При этом Украина и действия главы киевского режима Владимира Зеленского в информационном пространстве Германии обеляются. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич.

Все мейнстримные СМИ Германии проводят одну консолидированную линию, и эта линия обеляет Украину, обеляет режим Зеленского, все скандалы с ним связанные, затушевываются. О них либо вообще не говорят, либо говорят в конце скороговоркой в 20 секунд. При этом Россия систематически демонизируется. И эта, конечно, промывка мозгов, влияет на немецких граждан. На сегодняшний день больше 70% немцев ощущают некую угрозу якобы от России. Они поддерживают рост военных расходов, укрепление немецкой армии сказал он

При этом, уверен эксперт, все это является следствием воздействия СМИ на умы жителей Германии.

Мы прекрасно понимаем, что это все следствие исключительно той абсолютно разнузданной антироссийской пропаганды, которую ведут все, абсолютно все мейнстримные СМИ Германии констатировал он

Ранее в соцсетях появились фото украинских курсантов, которые, находясь на обучении в Германии бросают нацистские приветствия.