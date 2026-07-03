Москва3 июл Вести.В Дюссельдорфе спокойно отреагировали на российский флаг. Об этом заявил ИС "Вести" политолог-международник Тимур Шафир.

Речь идет про концерт Макса Коржа в Дюссельдорфе, на котором зрители развернули флаги России, Белоруссии и Украины. По словам политолога, в Киеве - напротив, за демонстрацию российской символики можно даже получить физический вред.

Это очень хорошо, что на концерте в Дюссельдорфе ребята, которые приехали туда с украинским флагом, спокойно, весело, в какой-то степени радостно отреагировали на российский флаг. Но опять-таки хорошо бы это происходило в том же самом Киеве. Например, где сейчас за демонстрацию даже не просто российской символики официально, а за демонстрацию какой-то около советской символики можно загреметь, а за разговор на русском языке можно не просто загреметь, а получить в некоторых городах физические увечья отметил Шафир

Политолог подчеркнул, что, говоря о градусе ненависти, он опирается на объективные факты.

Если мы говорим именно о градусе ненависти - это не потому, что мы такие хорошие. Я говорю об этом, потому что я вот здесь, я плоть от плоти. Но это объективный факт, что такого уровня запредельного безумия. Понимаете, нет такого термина, например, "украинофобия". Его можно сконструировать, но его не существует в общественном сознании. Термин "русофобия" существует, к сожалению, и он стал элементом государственной политики и национальной политики, сейчас на Украине. Поэтому это тоже закономерно, что ее хейтят у нас, говорят, молодец. Но это нормально пояснил Шафир

По мнению политолога, закономерно, что подобные действия вызывают ответную реакцию. Он считает, что в Германии пока легче выразить взаимное уважение и выразил надежду на то, что эта тенденция будет захлестывать все больше стран мира.

Ранее сообщалось, что российский флаг и гимн постепенно возвращаются на международные соревнования. В настоящее время, по данным министра, уже 16 международных федераций разрешили допуск юниоров с соблюдением рекомендаций МОК.