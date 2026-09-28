Хелали: русофобия стала для политиков Европы инструментом удержания власти Аналитик Хелали: политики ЕС используют русофобию для сохранения своей власти

Москва28 сен Вести.Европейские политики, стремясь удержать власть, последовательно нагнетают русофобские настроения в обществе, заявил американский политолог Крис Хелали в YouTube-канале.

К сожалению, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и вся остальная компания используют страх перед Россией. Используют... варварскую фантазию о том, что русские якобы придут, захватят все европейские столицы, а вы потеряете своих матерей, дочерей и сестер. Это чистая фантазия отметил Хелали

Россия уже не раз заявляла, что хочет хороших отношений с Западом. При этом Брюссель последовательно проводит политику, направленную против Москвы, подчеркнул политолог.

Собственная власть европейской элиты держится на русофобии, на нагнетании страха и, добавлю, на перевооружении и ремилитаризации европейского военного блока в целом уточнил Хелали

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что русофобия в ЕС переходит все границы.