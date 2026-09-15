Москва15 сен Вести.Современная европейская политика ориентирована на усиление оборонного потенциала и противостояние с Россией.

Подобного подхода придерживается "ядро европейской политики", заявил ИС "Вести" директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

По его словам, политики, которые придерживаются другой позиции, "перестают быть истеблишментом".

Я не вижу никого в европейском истеблишменте, кто бы сейчас говорил правду. И наоборот: тот, кто говорит правду, перестает быть истеблишментом. Вот был, к примеру, премьер Словакии [Роберт] Фицо, который говорил правду. Был премьер Венгрии [Виктор] Орбан, но теперь они стали изгоями. Ядро европейской политики: [канцлер Германии Фридрих] Мерц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, теперь вот [премьер-министр Энди] Бернем в Великобритании - все они придерживаются одной позиции наращивания военной мощи и конфронтации с Россией. Это выглядит жалко. Прошлое поколение европейских лидеров было умнее. Они умели сотрудничать: [бывшие канцлеры Гельмут] Коль, [Герхард] Шредер - в Германии, [22-й президент Франции Жак] Ширак. Они понимали, что между странами должны быть нормальные отношения, а нынешние политики просто ужасны