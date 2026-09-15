Москва15 сен Вести.Европейские лидеры враждебно относятся к РФ, понять их позицию сложно. Происходящие процессы "нелогичны", при этом очевидно, что позиция некоторых европейских лидеров отличается от той, которую они "вынуждены озвучивать публично".

Об этом заявил ИС "Вести" директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

В качестве примера профессор привел правительство Германии. Стремление канцлера Фридриха Мерца и его предшественника Олафа Шольца получить одобрение внешних партнеров привело к тому, что их "отверг собственный народ".

На этот счет можно строить разные теории. Одна из них гласит, что для успешной карьеры в Европе требуется одобрение ЦРУ (Центральное разведывательное управление США – прим. ред.), и что это давний проект США по обеспечению доминирования в регионе. Любопытно, что интерес США к этому вопросу несколько угас, причем по причинам, не сулящим ничего хорошего. По сути, нынешняя позиция Вашингтона такова: нужно бороться с Китаем, а РФ - это второстепенный фактор. Так что это вовсе не проявление мудрости со стороны США, а скорее признак отчаяния. Возможно, именно поэтому ЦРУ говорит европейским политикам: "Вы должны продолжать борьбу, а мы заниматься этим не будем". При этом Европа переживает весьма серьезный спад, и ситуация с каждым днем становится все более тревожной. Экономические потери от разрыва связей с РФ оказались огромными, а конкурентоспособность Европы - это, конечно, еще не свободное падение, но глубокий кризис определенно сказал Сакс

Современная европейская политика ориентирована на усиление оборонного потенциала и противостояние с РФ. Подобного подхода придерживается "ядро европейской политики", добавил он.