Москва26 сен Вести.Русофобия, которая царит в Европе сегодня, переходит все границы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс на полях 81-й сессии ГА ООН.

Я сожалею о русофобии в Польше. Я сожалею о русофобии, которая царит в Европе сегодня. Это переходит все границы. Конфликт, спровоцирован расширением НАТО. Альянс четко обещал, что НАТО не будет продвигаться на восток. Они солгали об этом. И они лгут по сей день