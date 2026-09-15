Брюссель не дает европейским странам свернуть с антироссийского курса Постпред РФ при ОБСЕ Полянский: Брюссель держит страны в антироссийском курсе

Москва15 сен Вести.Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что руководство Евросоюза стремится сохранить антироссийский курс Запада и не допустить выхода отдельных европейских стран из "русофобского стада". Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, в контактах с западными коллегами порой проскальзывают "отдельные ростки, зачатки обеспокоенности, понимания того, что с этого губительного и крайне опасного курса Европе необходимо свернуть".

При этом крайне негативную роль играет Евросоюз, нынешнее руководство которого прилагает особые усилия, чтобы из "русофобского стада" никто не сбежал подчеркнул Полянский

Дипломат отметил, что озабоченность европейским курсом выражается непублично, с оговорками о том, что собеседники высказывают "личное мнение".

Именно на Брюссель многие мои коллеги сетуют в неформальных беседах, подтверждая, что борьба с инакомыслием, особенно если речь идет о России, в нынешней единой Европе возведена в абсолют пояснил постпред

Ранее в МИД заявили о незаинтересованности ЕС в мирном решении конфликта на Украине.