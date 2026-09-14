Галузин: Европа не приемлет мысль о мирных развязках кризиса на Украине

В МИД заявили о незаинтересованности ЕС в мирном решении конфликта на Украине Галузин: Европа не приемлет мысль о мирных развязках кризиса на Украине

Москва14 сен Вести.Европейские страны отвергают саму возможность мирного разрешения конфликта на Украине, поскольку стремятся сохранить у власти в Киеве враждебный России режим. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в беседе с газетой "Известия".

По оценке замглавы ведомства, европейская сторона ориентирована на удержание у руля на Украине сил с выраженной русофобской и неонацистской направленностью.

Замминистра напомнил, что сохранение такого формата украинской государственности категорически противоречит целям Москвы, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что экономика стран Евросоюза и НАТО деградирует из-за курса на милитаризацию.