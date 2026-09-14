Москва14 сенВести.Европейские страны отвергают саму возможность мирного разрешения конфликта на Украине, поскольку стремятся сохранить у власти в Киеве враждебный России режим. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в беседе с газетой "Известия".
По оценке замглавы ведомства, европейская сторона ориентирована на удержание у руля на Украине сил с выраженной русофобской и неонацистской направленностью.
Замминистра напомнил, что сохранение такого формата украинской государственности категорически противоречит целям Москвы, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что экономика стран Евросоюза и НАТО деградирует из-за курса на милитаризацию.