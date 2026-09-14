МИД: Европа выступает в составе единой делегации против России Галузин: Европа выступает в составе единой антироссийской делегации

Москва14 сен Вести.Европейские государства действуют не как нейтральные посредники в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине, а выступают единым фронтом против Москвы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с газетой "Известия".

По оценке дипломата, позиция европейских столиц фактически лишает их нейтрального статуса, необходимого для объективного содействия переговорам, поскольку они действуют в рамках единой антироссийской коалиции.

Европа выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России заявил дипломат

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