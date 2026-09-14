Галузин: Евросоюз желает создать перевес для Киева на переговорах с Россией

В МИД уличили ЕС в намерении создать перевес для Украины на переговорах с РФ Галузин: Евросоюз желает создать перевес для Киева на переговорах с Россией

Москва14 сен Вести.Попытки Евросоюза подключиться к переговорам по украинскому урегулированию продиктованы намерением обеспечить Киеву преимущество при формировании мирных соглашений с Россией. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил изданию "Известия".

Замминистра подчеркнул, что европейские столицы изначально обладали шансом проявить конструктивный подход для разрешения кризиса, однако выбрали иной путь.

По его оценке, страны ЕС вместо посреднических усилий продолжают снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием, делиться разведывательной информацией и помогать в наведении ударных систем на объекты в России.

Видим их (европейцев - прим. ред.) желание создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей отметил Галузин

В связи с этим в Москве сомневаются в объективности европейских посредников при возможном возобновлении мирного диалога, добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре.