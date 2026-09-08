Москва8 сенВести.Представители Европейского союза делают все, чтобы не допустить рассмотрение урегулирования ситуации на Украине в русле устранения первопричин. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Именно Европейский союз продолжает делать все, чтобы не допустить перехода ситуации (вокруг Украины – Прим. ред.) в русло рассмотрения первопричин и рассмотрения путей надежного, долгосрочного урегулированияотметил он
Лавров напомнил, что Москва всегда готова к диалогу по украинскому урегулированию. Глава МИД подчеркнул, что переговоры должны проводиться на основе понимания первопричин конфликта.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского кризиса.