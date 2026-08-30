Москва30 авг Вести.Экономика стран Евросоюза и НАТО деградирует из-за курса на милитаризацию, заявил РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар.

Представители НАТО и ЕС пытаются убедить окружающих, что военизация экономик идет на пользу их странам, однако данные статистики ЕС и отдельных государств разоблачают их ложь, отметил дипломат.

Есовско-натовское руководство взяло курс на форсированную милитаризацию и провоцирует гонку вооружений в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию граждан… Об этом прямо говорят последние статистические данные как в целом по ЕС, так и по отдельным странам, свидетельствующие о продолжающейся деградации ситуации в экономике и с социальными правами сказал дипломат

Посол выразил сожаление тем, что пропаганда ЕС и НАТО, нацеленная на демонизацию России, мешает многим гражданам осознать пагубность курса на военизацию для Европы.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо призвал Брюссель отказаться от его русофобского и милитаристского курса. Вместо этого, по мнению политика, ЕС должен сосредоточиться на дипломатии.

В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах отнять у жителей ЕС сбережения на сумму в 10 трлн евро ради милитаризации объединения.