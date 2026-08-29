Москва29 авг Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет изъять у жителей Евросоюза сбережения на общую сумму в 10 трлн евро ради милитаризации ЕС, написало издание KP.RU.

27 августа фон дер Ляйен объявила представителям бизнеса Франции, что ЕС хочет использовать деньги со счетов европейцев якобы для поддержки экономики.

У Европы есть сбережения. К сожалению, эти сбережения ленивы. Десять триллионов евро сбережений домохозяйств сегодня лежат на банковских депозитах, а значительная часть европейских накоплений инвестируется за пределами нашего континента. Европа должна поставить их на службу своим предприятиям цитирует издание главу ЕК

Журналисты отметили, что этому заявлению предшествовала подготовка в виде нескольких докладов об объеме сбережений граждан ЕС, а также публикация стратегии "Союза сбережений и инвестиций" одновременно с "Белой книгой европейской обороны".

Утром - как разбудить деньги, днем - на что их потратить. В плане перевооружения ReArm Europe на 800 миллиардов "мобилизация частного капитала" значится отдельным, пятым пунктом. Это не конспирология, это оглавление пишет KP.RU

Формально, продолжили журналисты, эти меры по "постановке на службу" денег европейцев проектируются как добровольный оборонный займ, однако вместе с тем Брюссель использует большое число манипуляций, чтобы "деньги сами пошли куда надо".

На случай, если эта стратегия не сработает, у Брюсселя есть другой механизм, принудительный, заметило KP.RU.

Он называется директивой BRRD и действует с 1 января 2016 года во всех странах союза. Механизм bail-in: если банк падает, его спасают не деньгами налогоплательщиков, а деньгами кредиторов - по очереди, в которой после акционеров и держателей облигаций стоят вкладчики. Всё, что выше застрахованных ста тысяч евро, подлежит списанию или принудительной конвертации в акции - не по решению чрезвычайного трибунала, а по обычной, давно ратифицированной норме. Больше того: закон прямо требует "постричь" кредиторов минимум на восемь процентов обязательств банка, прежде чем открыть доступ к деньгам фонда санации. Сначала - ваши, потом - общие рассказали журналисты

Ранее Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз утратил ключевые преимущества в экономике - технологическое превосходство, доступ к дешевым энергоресурсам, защиту со стороны США - из-за чего проигрывает конкурентную борьбу Китаю.

В ходе выступления она также признала, что торговый дефицит ЕС в торговле с КНР приблизился к миллиарду евро в день.