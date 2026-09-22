Москва22 сенВести.Западная пропаганда привела к демонизации образа России во французском обществе. Об этом рассказал историк Рене Барки.
Население страны, благодаря активной пропаганде, думает, что это американцы освободили Францию "от нацистского ига", отметил он в беседе с РИА Новости.
Сейчас мы вошли в фазу, где ситуация обстоит хуже, поскольку за последние годы Россию демонизировалисказал Барки
Он добавил, что пропаганда также повлияла на разную оценку действий Москвы и Запада.
Ранее кандидат на праймериз социал-демократических сил на выборах президента Франции 2027 года Сеголен Руаяль заявила, что страна переживает бесконечно печальный упадок. Она добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон слаб.