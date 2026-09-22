Историк рассказал о влиянии западной пропаганды на образ России во Франции Историк Барки: образ России во Франции демонизирован из-за пропаганды Запада

Москва22 сен Вести.Западная пропаганда привела к демонизации образа России во французском обществе. Об этом рассказал историк Рене Барки.

Население страны, благодаря активной пропаганде, думает, что это американцы освободили Францию "от нацистского ига", отметил он в беседе с РИА Новости.

Сейчас мы вошли в фазу, где ситуация обстоит хуже, поскольку за последние годы Россию демонизировали сказал Барки

Он добавил, что пропаганда также повлияла на разную оценку действий Москвы и Запада.

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