Москва16 сенВести.Запад использует лозунги о защите демократии как предлог для давления на Россию, хотя сам участвует в военных действиях, нарушая демократические ценности.
Об этом рассказал французский историк Рене Барки.
В беседе с РИА Новости он также критически высказался о внешней политике Вашингтона в отношении Канады, Гренландии и Венесуэлы.
Западные страны ищут предлог [для давления на Россию] - якобы демократия и так далее. В то время как сами они сбрасывают бомбы на Иран. О какой демократии мы говорим?сказал историк
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что демократия на Украине является лишь имитацией.
Между тем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что глава киевского режима скрывал свое стремление к авторитаризму и этим обманул миллионы украинцев и весь мир.