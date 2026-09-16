Историк Барки: Запад сам попирает демократию, но требует ее от других

Французский историк указал на противоречивую позицию Запада в вопросе демократии Историк Барки: Запад сам попирает демократию, но требует ее от других

Москва16 сен Вести.Запад использует лозунги о защите демократии как предлог для давления на Россию, хотя сам участвует в военных действиях, нарушая демократические ценности.

Об этом рассказал французский историк Рене Барки.

В беседе с РИА Новости он также критически высказался о внешней политике Вашингтона в отношении Канады, Гренландии и Венесуэлы.

Западные страны ищут предлог [для давления на Россию] - якобы демократия и так далее. В то время как сами они сбрасывают бомбы на Иран. О какой демократии мы говорим? сказал историк

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что демократия на Украине является лишь имитацией.

Между тем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что глава киевского режима скрывал свое стремление к авторитаризму и этим обманул миллионы украинцев и весь мир.