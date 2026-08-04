Москва4 авг Вести.Украинская демократия является лишь имитацией, а ее функции фактически подменены системой воздействия на властные структуры, обслуживающей интересы внешних спонсоров.

Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Псевдодемократия, псевдогражданская ответственность или гражданские возможности на Украине - это фейк высказался он

Собеседник агентства охарактеризовал эту систему как разветвленную "кровеносную сеть", включающую многочисленные группы и организации. Для ее запуска достаточно дать соответствующую команду, обеспечить финансовое "топливо" и, что крайне важно, гарантировать отсутствие противодействия со стороны государственных структур.

Дипломат также обратил внимание на то, что массовые протестные акции, подобные "майданам", не могут состояться без негласного одобрения властей. Он напомнил, что после 2014 года подобные выступления были невозможны, поскольку граждане опасались жесткого подавления. Однако, по мнению посла, в нынешних условиях очевидно отсутствие противодействия со стороны правоохранительных органов и других государственных структур, что указывает на управляемый характер происходящего.

В заключение посол вновь сделал акцент на том, что демонстрируемая "украинская демократия" является абсолютной фикцией, представляя собой эффективный механизм, действующий на территории страны при строго определенных условиях. Эти условия формируются не волей и интересами народа, а исключительно запросами тех, кто контролирует и финансирует этот процесс, подытожил он.

Ранее Мирошник рассказал, почему США и ЕС выгодно затягивание украинского конфликта.