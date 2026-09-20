Во Франции заявили о "бесконечно печальном упадке" страны Кандидат в президенты Франции Руаяль: страна переживает упадок, Макрон слаб

Москва20 сен Вести.Франция переживает бесконечно печальный упадок, президент страны Эммануэль Макрон слаб. Такого мнения придерживается кандидат на праймериз социал-демократических сил на выборах президента Франции 2027 года Сеголен Руаяль.

Свое мнение французский политик высказала в эфире телеканала BFMTV.

Франция переживает бесконечно печальный упадок​​​... Франция слаба, президент республики слаб сказала Руаяль

Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который также намерен побороться за президентское кресло в 2027 году, пообещал в случае своей победы на выборах прекратить любое финансирование Украины. По его мнению, такая помощь Киеву несет "убытки для французов".