Москва20 сенВести.Франция переживает бесконечно печальный упадок, президент страны Эммануэль Макрон слаб. Такого мнения придерживается кандидат на праймериз социал-демократических сил на выборах президента Франции 2027 года Сеголен Руаяль.
Свое мнение французский политик высказала в эфире телеканала BFMTV.
Франция переживает бесконечно печальный упадок... Франция слаба, президент республики слабсказала Руаяль
Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который также намерен побороться за президентское кресло в 2027 году, пообещал в случае своей победы на выборах прекратить любое финансирование Украины. По его мнению, такая помощь Киеву несет "убытки для французов".