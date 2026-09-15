Лидер правой партии раскритиковал Макрона за инициативу по ядерному сдерживанию Дюпон-Эньян сравнил с сумасшествием планы Макрона о "ядерном зонтике"

Москва15 сен Вести.Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по ядерному сдерживанию делает Париж беспомощным. Таким мнением поделился лидер правой партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян.

По его словам, Франция не должна быть втянута в конфликты, которые ее не касаются.

Макрон сошел с ума! Стремясь распространить французский "ядерный зонтик" на Финляндию и Эстонию, он делает нас беспомощными перед малейшим инцидентом на границе между этими странами и Россией написал политик в соцсети X

Ранее Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Макрон сообщил о переходе к концепции "продвинутого сдерживания" в марте 2026 года.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва в своем военном планировании учтет присоединение Финляндии к инициативе Парижа по ядерному сдерживанию.