Москва13 сен Вести.Николя Дюпон-Эньян, лидер правой партии "Вставай, Франция", выступил против решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети X.

У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны говорится в заявлении политика

Он также добавил, что руководство Европейского союза растрачивает средства на внешние конфликты, при этом предъявляя к собственному народу все больше требований и жертв.

Ранее Дюпон-Эньян выступил против призывов Зеленского о наложении санкций США на российскую нефть.