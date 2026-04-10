Дюпон-Эньян осудил Зеленского за призывы к США вернуть санкции против нефти РФ

Москва10 апр Вести.Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского наложить санкции США на нефть России осудил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Политик отметил негативный эффект антироссийских санкций, подорвавших экономику Франции.

Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию заявил он

В марте США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.