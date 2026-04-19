Зеленский раскритиковал США за ослабление нефтяных санкций против РФ Зеленский осудил Вашингтон за смягчение антироссийских санкций

Москва19 апр Вести.Владимир Зеленский выступил с критикой решения США временно отменить санкции в отношении российской нефти на танкерах.

Ранее Минфин США вывел из-под санкций продажу погруженной на танкеры нефти из РФ на срок до 16 мая. Решение принято на фоне роста нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта.

Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии написал Зеленский в своем Telegram-канале



Он добавил, что санкции Киева и его союзников нацелены на то, чтобы не дать российским танкерам доставлять нефть в порты. Зеленский поблагодарил всех партнеров за усиление давления на Россию.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что ослабление американских санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей "черного золота" в пути.