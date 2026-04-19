Москва19 апрВести.Владимир Зеленский выступил с критикой решения США временно отменить санкции в отношении российской нефти на танкерах.
Ранее Минфин США вывел из-под санкций продажу погруженной на танкеры нефти из РФ на срок до 16 мая. Решение принято на фоне роста нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта.
Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатиинаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Он добавил, что санкции Киева и его союзников нацелены на то, чтобы не дать российским танкерам доставлять нефть в порты. Зеленский поблагодарил всех партнеров за усиление давления на Россию.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что ослабление американских санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей "черного золота" в пути.