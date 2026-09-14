Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию

Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию

Москва14 сен Вести.Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, Хельсинки и Париж завершили переговоры, говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.

Инициативу в марте 2026 года запустил президент Франции Эммануэль Макрон. К ней первоначально присоединились восемь стран, позднее участницей стала Норвегия.

Финляндия приняла решение присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию говорится в сообщении финского ведомства

Там подчеркнули, что французская инициатива не заменяет и не дублирует ядерное сдерживание НАТО, которое основано в том числе на расширенных гарантиях безопасности США.

Первым этапом сотрудничества станут консультации официальных лиц о его практической реализации. Среди возможных направлений названы диалог по французской ядерной доктрине, совместные учения, участие в них в качестве наблюдателя и предоставление обычных вооружений. В дальнейшем также может обсуждаться временное размещение элементов французских стратегических военно-воздушных сил в странах-партнерах.

При этом решения о применении французского ядерного оружия останутся исключительно в компетенции Парижа.

В Минобороны Финляндии также отметили, что присоединение к инициативе не меняет международных обязательств страны, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.