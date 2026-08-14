Финляндия заинтересована в расширении "ядерного зонтика" на всю Европу

Глава МИД Финляндии надеется на ядерный арсенал Франции Финляндия заинтересована в расширении "ядерного зонтика" на всю Европу

Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заинтересована в обсуждении расширения французского "ядерного зонтика" на всю Европу. Об этом она заявила в интервью агентству Kyodo.

По ее мнению, Финляндия готова к диалогу об использовании ядерного арсенала Франции в целях сдерживания.

К сожалению, в мире все еще есть ядерное оружие, и пока оно существует, НАТО как оборонительный альянс использует ядерное сдерживание отметила Валтонен

Однако Финляндия, по ее словам, не собирается размещать ядерное оружие на своей территории, поскольку "не является ядерной державой".

Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие для сдерживания России.