Эксперт объяснил, почему Финляндия присоединилась к проекту ядерного сдерживания Политолог Федоров: проект по ядерному сдерживанию – попытка нервировать РФ

Москва14 сен Вести.Французский проект "продвинутого ядерного сдерживания", к которому присоединилась Финляндия, заключается в стремлении "нервировать" Россию. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Матвеевич Федоров.

По его словам, проект предполагает возможность напугать Россию "стратегической двусмысленностью".

Авиация французская, Rafale (французские истребители. – Прим. ред.), которые являются носителями ракет с ядерными боеголовками, они не будут постоянно во Франции находиться на базе авиационной, а будут распылены в различных странах, иногда на временной основе, ближе к границе России. Это будет, так сказать, нервировать Россию, и это будет элементом такого сдерживания потенциального агрессора, за которого они нас все время принимают объяснил Федоров

Он обратил внимание на решение президента Франции Эммануэля Макрона нарастить количество ядерных боеголовок в стране.

Сейчас во Франции там 250-280 [боеголовок]… Эти данные будут секретить, но Франция идет по вот такой эскалации, пытаясь сохранить, во-первых, роль военно-политического лидера Европы, но и страны, которая обладает ядерным оружием и, соответственно, претендует на значительную роль в европейской политике безопасности добавил он

В понедельник, 14 сентября, в Елисейском дворце сообщили, что правительство Финляндии приняло решение присоединиться к французскому проекту "продвинутого ядерного сдерживания".

Инициативу в марте 2026 года запустил президент Франции Эммануэль Макрон. Первоначально к ней присоединились восемь стран (Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания), позднее участие в инициативе приняла Норвегия.