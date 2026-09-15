МИД: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции Грушко: Москва учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции

Москва15 сен Вести.В своем военном планировании Россия учтет присоединение Финляндии к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью ТАСС.

Финляндия присоединилась к предложенной Францией инициативе по европейскому ядерному сдерживанию, и Россия негативно оценивает такой шаг, отметил Грушко.

Однозначно негативно. Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии. Поскольку теперь это новая реальность, мы будем учитывать ее в нашем военном планировании и военном строительстве приводит ТАСС слова Грушко

В Елисейском дворце сообщили 14 сентября, что правительство Финляндии приняло решение присоединиться к французскому проекту "продвинутого ядерного сдерживания".

Инициативу в марте 2026 года запустил президент Франции Эммануэль Макрон. К ней присоединились девять стран - Британия, Германия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.