Политик Барделла: необходимо более прагматично подходить к поддержке Украины

Во Франции призвали заменить помощь Киеву прагматизмом Политик Барделла: необходимо более прагматично подходить к поддержке Украины

Москва7 сен Вести.Безоговорочную поддержку Украины со стороны Франции необходимо заменить более прагматичным отношением. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

По словам политика, в настоящий момент французская экономика сталкивается с большим количеством долгов и дефицитом.

Безответственно брать на себя обязательства по расходам и давать обещания финансовой поддержки стране без каких-либо гарантий сказал Барделла

Он подчеркнул, что подход Парижа к поддержке Киева необходимо полностью пересмотреть.

Ранее телеканал Euronews сообщал, что Франция хочет добиться ограничения на закупки Украиной вооружения из стран, которые не являются членами Европейского союза, на полученные из европейских фондов средства.