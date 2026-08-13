Филиппо: Франция сокращает пособия для безработных, чтобы помочь Киеву

Филиппо обличил сокращение Францией пособий безработным ради помощи Киеву Филиппо: Франция сокращает пособия для безработных, чтобы помочь Киеву

Москва13 авг Вести.Франция сокращает пособия по безработице своим же гражданам, чтобы оказать финансовую поддержку киевскому режиму, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик обратил внимание на то, что Париж резко сократил продолжительность выплат по безработице, чтобы сэкономить 600 миллионов евро.

То есть ровно столько, сколько Франция перечислила Украине 25 июня в качестве первого транша из 17 миллиардов, выделенных этой весьма коррумпированной стране… Хватит! написал Филиппо в соцсети X

Ранее Филиппо заявил, что спонсирование Парижем киевского режима лишает Францию денег на борьбу с лесными пожарами.