Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансовую помощь Украине Дюпон-Эньян пообещал прекратить финпомощь Украины в случае победы на выборах

Москва20 сен Вести.Лидер французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, баллотирующийся в президенты страны, пообещал в случае своей победы на выборах в 2027 году прекратить любое финансирование Украины.

Об этом французский политик заявил в эфире телеканала LCI.

Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия [президента США Дональда] Трампа для мира… Это убытки для французов сказал Дюпон-Эньян

По его словам, из-за финансовой поддержки Украины со стороны Франции, которая оценивается в 25 миллиардов евро, французские власти лишились возможности сдерживать цены на топливо и электроэнергию.

Финансовую помощь, которую Евросоюз оказывает Украине, критикуют и в Германии. Так внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен указала, что европейский блок направляет Киеву суммы, часть которых уходит на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как школьные туалеты в Берлине остро нуждаются в ремонте.