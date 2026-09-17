Ле Пен заявила, что Париж больше не в состоянии финансировать Киев Ле Пен: ситуация во Франции не позволяет продолжать финансировать Украину

Москва17 сен Вести.Франция в своем нынешнем финансовом состоянии больше не может продолжать спонсирование Украины. Об этом кандидат в президенты страны и лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала LCI.

В сложившейся ситуации мы не можем продолжать финансовую помощь Украине. Нельзя говорить, что нет ни одного евро на индексацию пенсий, и одновременно направлять миллиарды для оказания помощи Украине по линии ЕС пояснила она

Дополнительно Ле Пен указала на то, что историческая роль Франции, по ее мнению, заключается в непосредственном создании условий для переговоров, ведущих к миру.

Ранее политик назвала вступление в ЕС необязательным для демократий Европы. Так она прокомментировала результаты референдума, прошедшего в Исландии.