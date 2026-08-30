Москва30 авгВести.Присоединение к Европейскому союзу - не обязательная траектория развития для европейских демократий, заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Политик назвала результаты референдума в Исландии сигналом, что народы "должны иметь возможность самостоятельно решать свое будущее, определять свои институты и сохранять способность защищать свои национальные интересы".
Исландский народ напомнил об очевидной вещи: вступление в ЕС не является естественной целью для каждой европейской демократии… Возможна и другая Европа - Европа свободных и суверенных государств, которые добровольно сотрудничают по вопросам, представляющим общий интерес.написала Ле Пен в соцсети X
Ранее телерадиокомпания RUV опубликовала первые результаты референдума в Исландии, согласно которым 52,5% всех граждан страны (более 99 тысяч) высказались против возобновления переговоров с Брюсселем о присоединении к ЕС.
В Южном избирательном округе Исландии перевес противников переговоров с Брюсселем оказался еще больше - их не поддержали 59,8% голосовавших.
Глава австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер назвал результаты референдума победой для президента России Владимира Путина.
Агентство Reuters в свою очередь отмечало, что отказ Исландии от переговоров с ЕС, вероятно, разочарует Брюссель.