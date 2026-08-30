Москва30 авгВести.Брюссель будет разочарован решением исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, к такому выводу пришло агентство Reuters.
Еврочиновники считают Исландию страной "с низкой степенью риска".
Отмечается, что ее вступление в ЕС помогло бы развеять скептицизм по отношению к расширению объединения, а также укрепить стратегические позиции Евросоюза в Арктике.
Как сообщает исландский телеканала RUV, после подсчета голосов стало понятно, что 52,5% исландцев против переговоров.
Кажется, результат очевиден - исландцы говорят "нет"говорится в сообщении
Впервые Исландия подала заявку на вступление в 2009 году, но в 2013 скептически настроенное по отношению к ЕС правительство остановило процесс.
При этом страна уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.
Ранее сообщалось, что в ходе референдума новые переговоры о вступлении страны в состав Евросоюза поддержали 40,2% граждан Исландии, против высказались 59,8% избирателей южного округа.