Reuters: Брюссель разочарует отказ Исландии от переговоров Reuters: отказ Исландии от переговоров разочарует Брюссель

Москва30 авг Вести.Брюссель будет разочарован решением исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, к такому выводу пришло агентство Reuters.

Еврочиновники считают Исландию страной "с низкой степенью риска".

Отмечается, что ее вступление в ЕС помогло бы развеять скептицизм по отношению к расширению объединения, а также укрепить стратегические позиции Евросоюза в Арктике.

Как сообщает исландский телеканала RUV, после подсчета голосов стало понятно, что 52,5% исландцев против переговоров.

Кажется, результат очевиден - исландцы говорят "нет" говорится в сообщении

Впервые Исландия подала заявку на вступление в 2009 году, но в 2013 скептически настроенное по отношению к ЕС правительство остановило процесс.

При этом страна уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.

Ранее сообщалось, что в ходе референдума новые переговоры о вступлении страны в состав Евросоюза поддержали 40,2% граждан Исландии, против высказались 59,8% избирателей южного округа.