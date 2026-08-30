Названа причина отказа Исландии от вступления в ЕС Politico: Исландия не стала вступать в Евросоюз из-за рыболовства

Москва30 авг Вести.Рыболовство стало главной причиной, по которой жители Исландии выступили против вступления страны в Европейский союз, пишет Politico.

По итогам состоявшегося 30 августа референдума 52,8% избирателей проголосовали против присоединения к Евросоюзу. По данным национального вещателя RUV, явка составила 82,5% — это один из самых высоких показателей в стране за последние годы.

В основе кампании (против вступления в ЕС – прим. ред.) были прежде всего темы, лежащие в основе национальной идентичности страны. Во-первых, суверенитет, с трудом завоеванный на протяжении поколений и ни в коем случае не подлежащий передаче Брюсселю. И, во-вторых, рыболовство, по-прежнему являющееся опорой исландской экономики отмечает Politico

Именно контроль над рыбными ресурсами стал одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции. В ходе кампании утверждалось, что членство в ЕС может привести к утрате контроля над рыболовными квотами и открытию исландских вод для иностранных компаний.

Политолог Университета Исландии в Рейкьявике Максимилиан Конрад отметил, что сторонники кампании "против" фактически представляли голосование как решение вопроса о членстве, хотя формально речь шла о возобновлении переговоров.

По оценке Politico, результаты референдума стали неудачей не только для правительства Исландии, но и для Евросоюза.

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо завил, что отказ Исландии от присоединения к ЕС стал пощечиной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим еврофилам.