Итоги референдума в Исландии по Евросоюзу назвали победой Путина Ферлингер назвал победой Путина итоги референдума в Исландии по ЕС

Москва30 авг Вести.Первые результаты референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз стали триумфом России, заявил глава австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер в соцсети X.

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По последним данным телерадиокомпании RUV, возобновление переговоров о членстве приветствовали 47,5% граждан страны (более 89 тысяч человек), в то время как против проголосовали 52,5% исландцев (более 99 тысяч).

В случае, если избиратели поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в ЕС потребуют одобрения на втором референдуме, в то время как голосование против поставит точку в попытках возобновить диалог.

Ранее сообщалось, что по итогам референдума новые переговоры о вступлении страны в состав Евросоюза поддержали 40,2% граждан Исландии, против высказались 59,8% избирателей южного округа.