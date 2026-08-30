Москва30 авгВести.Первые результаты референдума в Исландии по вопросу вступления в Евросоюз стали триумфом России, заявил глава австрийской неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер в соцсети X.
Путин вновь нас победилнаписал он
По последним данным телерадиокомпании RUV, возобновление переговоров о членстве приветствовали 47,5% граждан страны (более 89 тысяч человек), в то время как против проголосовали 52,5% исландцев (более 99 тысяч).
В случае, если избиратели поддержат возобновление переговоров, окончательные условия членства в ЕС потребуют одобрения на втором референдуме, в то время как голосование против поставит точку в попытках возобновить диалог.
Ранее сообщалось, что по итогам референдума новые переговоры о вступлении страны в состав Евросоюза поддержали 40,2% граждан Исландии, против высказались 59,8% избирателей южного округа.