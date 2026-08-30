Москва30 авг Вести.Граждане Исландии выбрали свободу и выступили против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз, Сербии также необходимо провести референдум по этому вопросу. Об этом заявил бывший вице-премьер страны, председатель Движения социалистов Александар Вулин.

На референдуме Исландия сказала "нет" Евросоюзу. Они решили быть свободными. Ни угрозы, ни обещания не помогли, исландцы решили сами принять решение. Почему никто не спрашивает сербов, что они думают о шантаже и угрозах со стороны ЕС? Почему исландцы могут высказать свое мнение о ЕС, а сербы – нет? Когда в Сербии будет проведен референдум об интеграции в ЕС? привели слова политика в его пресс-службе

В субботу в Исландии был проведен референдум о возобновлении переговоров о вступлении страны в ЕС. По последней информации, свыше 52% участников проголосовали против. Противники присоединения к Евросоюзу заявляли о риске ограничения суверенитета страны и введения ограничений на рыбную ловлю.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2013 году правительство страны приостановило процесс.