Politico: в ЕС сравнили итоги референдума в Исландии с отказом от свидания

В Евросоюзе сравнили итоги референдума в Исландии с отказом пойти на свидание Politico: в ЕС сравнили итоги референдума в Исландии с отказом от свидания

Москва31 авг Вести.В Европейском союзе сравнили результаты референдума в Исландии о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС с отказом пойти на свидание. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Референдум состоялся 30 августа. Согласно последним данным исландской телерадиокомпании RUV, более 52% участников высказались против возобновления переговоров с Евросоюзом.

Противники вступления страны в ЕС предупреждали о возможных рисках для суверенитета Исландии и ограничениях в сфере рыболовства. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что нынешнее правительство не намерено инициировать новые голосования по вопросу вступления страны в Евросоюз.

Это все равно что получить отказ от человека, которого ты даже не приглашал на свидание сказал Politico неназванный представитель ЕС

Другой европейский чиновник отметил, что положительный результат референдума стал бы "подтверждением привлекательности Европы в мире". Однако, по его словам, этого не произошло.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2013 году правительство страны, скептически относившееся к членству в ЕС, приостановило переговорный процесс.

При этом Исландия уже входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону, что обеспечивает стране тесную интеграцию с Евросоюзом без формального членства в объединении.