Фростадоуттир: Исландия не будет проводить новые переговоры о вступлении в ЕС

Исландия не планирует вести новые переговоры о вступлении в Евросоюз Фростадоуттир: Исландия не будет проводить новые переговоры о вступлении в ЕС

Москва30 авг Вести.Исландия не станет начинать новые переговоры о вступлении в Европейский союз при нынешнем правительстве. Об этом заявила премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир.

Референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС прошел в Исландии 29 августа. Против переговоров проголосовало около 53% исландцев.

Проведение такого референдума - это очень серьезная вещь. Нельзя постоянно обращаться к людям с вопросами каждые два года... Нынешнее правительство не будет продвигать эту инициативу, но я не могу предсказать, что произойдет через два или три года отметила премьер в ходе пресс-конференции, которую транслировала телерадиокомпания RUV

Ранее издание The Financial Times рассказало об опасениях представителей Евросоюза, что имидж объединения понесет ущерб из-за отказа исландцев возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу, выраженного ими на референдуме. Так, депутат Европарламента Сандро Гози воспринял референдум как "предупреждение" Брюсселю.