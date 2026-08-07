Исландия призвала Еврокомиссию не влиять на референдум о вступлении в ЕС

Исландия призвала Еврокомиссию не вмешиваться в голосование по ЕС Исландия призвала Еврокомиссию не влиять на референдум о вступлении в ЕС

Москва7 авг Вести.Власти Исландии попросили Еврокомиссию не вмешиваться в предстоящий референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на двух неназванных чиновников ЕС.

По информации издания, исландские власти в неофициальном порядке донесли эту позицию до представителей Еврокомиссии. При этом, как утверждается, высокопоставленные чиновники ЕС продолжают искать способы поддержать сторонников возобновления переговоров с Брюсселем, не вызывая негативной реакции со стороны Рейкьявика.

Власти Исландии попросили Еврокомиссию не вмешиваться в предстоящий референдум в стране по продолжению режима с ЕС говорится в публикации

Референдум по вопросу восстановления переговорного процесса о вступлении Исландии в ЕС запланирован на 29 августа. Если большинство избирателей поддержит инициативу, окончательные условия возможного членства будут вынесены на отдельный референдум. В случае отрицательного результата попытка возобновить переговоры будет прекращена

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры начались в 2010 году, однако были приостановлены в 2013 году из-за смены правительства и разногласий по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.