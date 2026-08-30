Большинство исландцев в южном округе проголосовали против вступления в ЕС Присоединение Исландии к Евросоюзу откладывается

Москва30 авг Вести.Новые переговоры о вступлении страны в состав Евросоюза поддержали 40,2% граждан Исландии в ходе референдума, против высказались 59,8% избирателей южного округа, сообщила телерадиокомпания RUV.

Соответствующее волеизъявление народа проходило в Исландии 29 августа, а участки для голосования закрылись в 22.00 (01.00 по Москве).

Как отметили в RUV, большинство проголосовавших не поддержали возобновление переговоров о вступлении страны в ЕС.

Условия евроинтеграции Исландии могут быть одобрены по итогам второго референдума.

Заявка от Исландии о вступлении в ЕС была подана летом 2009 года, однако в 2013 году из-за смены правящей партии переговоры были остановлены. В 2015 году Исландия официально отказалась от вступления в Евросоюз.